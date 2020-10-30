На пороге гражданской войны. В Белоруссии оценили призыв Лукашенко «пленных не брать»
Политолог в эфире НСН дал прогноз дальнейшего развития ситуации с протестами в Белоруссии.
Белорусские силовики будут действовать жестко против участников протестных акций. Об этом на встрече с руководством МВД заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы в плен никого не берём. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», - подчеркнул Лукашенко.
Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН напомнил, что похожие слова Лукашенко произносил неоднократно.
«И пока никаких реальных действий ни войска, ни полиция не предпринимали. Все ограничивалось обычными полицейскими мерами. Это задержания, применение дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Никаких серьезных физических мер воздействия против демонстрантов еще не было. Хотя сразу после выборов в местах предварительного заключения персонал проявлял чрезмерную жестокость, это задокументировано. Сейчас идут разбирательства», - сказал Зимовский.
Между тем в белорусском обществе вызревает понимание возможности гражданской войны.
«Поэтому риторика Лукашенко всем поднадоела, в том числе протестующим. Хотя эта риторика звучит все более угрожающе, потому что протест не прекращается. Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что Лукашенко, по официальным данным набравший более 80% голосов, сфальсифицировал итоги голосования.
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