В Минске протестная акция завершилась без задержаний

Отмечается, что участницы акции пешком дошли до здания ЦУМ. Правоохранители не препятствовали движению. После достижения конечной точки маршрута женщины начали расходиться.

Ранее сообщалось, что к моменту сбора участников шествия в центре Минска были замечены автозаки и автобусы сил правопорядка.

Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, почему Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенести митинг сторонников с 25 октября на весну «из соображений безопасности».

«Отменяя провластный митинг, он хочет отложить протест, потому что боится его. И ему есть чего бояться, ведь он незаконно властвует. Лукашенко умеет господствовать, но не умеет править», - отметил политик.

