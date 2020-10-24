В Минске протестная акция завершилась без задержаний
В Минске протестный «женский» марш закончился без задержаний, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участницы акции пешком дошли до здания ЦУМ. Правоохранители не препятствовали движению. После достижения конечной точки маршрута женщины начали расходиться.
Ранее сообщалось, что к моменту сбора участников шествия в центре Минска были замечены автозаки и автобусы сил правопорядка.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, почему Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенести митинг сторонников с 25 октября на весну «из соображений безопасности».
«Отменяя провластный митинг, он хочет отложить протест, потому что боится его. И ему есть чего бояться, ведь он незаконно властвует. Лукашенко умеет господствовать, но не умеет править», - отметил политик.
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