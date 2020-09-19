В Минске проходит очередной марш оппозиции
В эти выходные в Минске оппозиция проводит «блестящий марш». Организаторы призвали участников приходить на акцию в блестящей и яркой одежде, с броскими плакатами. Шествие началось от Комаровского рынка, сообщает ТАСС.
По оценкам агентства, к началу марша (15:00 мск) около рынка собрались порядка 20 человек. Позднее участники стали прибывать.
Рядом с их местом сбора находятся автозаки. Милиция ведет проверку документов у журналистов, освещающих события в Минске и рекомендует находиться от протестующих на расстоянии около 50 метров. Отмечается, что правоохранители не вмешиваются в происходящее.
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН заявил, что большинство белорусов поддержат даже поглощение страны Россией.
«Любые социсследования в Белоруссии запрещены, кроме тех, которые проводятся официально. А их результаты искажены. Правильнее было бы провести плебисцит на эту тему, а еще лучше – референдум. Но я убежден, что исходя даже из проведенных опросов, большинство позитивно относятся к идее союза с Россией. Если помните сторонников интеграции с ЕС на митинге в Минске зимой 2019 года, набралось 1,5 тысячи человек. И даже, если умножить цифру в 10, в 100 раз, то все равно это ничтожно мало», - отметил собеседник НСН.
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