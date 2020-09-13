Bloomberg опубликовал «мысли» Путина о судьбе Лукашенко на фоне протестов в Белоруссии
Президент России Владимир Путин полагает, непрекращающиеся акции протеста в Белоруссии не приведут к отставке президента страны Александра Лукашенко. Такие «мысли» Путина об участи белорусского коллеги приводит Bloomberg, ссылаясь на пятерых собеседников, близких к Кремлю.
Кремль озадачен масштабами протестов в Белоруссии. Однако, выступая против смены власти в Минске через протестное движение, Москва поддерживает Лукашенко и его действия по постепенной передаче власти, сообщает агентство.
Несанкционированные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Их участники требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов президента.
Напомним, 29 августа Владимир Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с республикой. Также для помощи белорусским властям в РФ создан резерв силовиков.
Ранее председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в эфире НСН, что в Москве, по его мнению, уже никто не видит Лукашенко главой Белоруссии в долгосрочной перспективе. Сейчас стоит задача стабилизации и предотвращения сценария революционных изменений, отметил он.
«Как только эта опасность будет снята, встает вопрос: «Что дальше?». Мое личное мнение – Лукашенко в качестве длительного руководителя республики Беларусь в Москве уже никто не видит», - сказал эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru