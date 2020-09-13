Bloomberg опубликовал «мысли» Путина о судьбе Лукашенко на фоне протестов в Белоруссии

Кремль озадачен масштабами протестов в Белоруссии. Однако, выступая против смены власти в Минске через протестное движение, Москва поддерживает Лукашенко и его действия по постепенной передаче власти, сообщает агентство.

Несанкционированные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Их участники требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов президента.

Напомним, 29 августа Владимир Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с республикой. Также для помощи белорусским властям в РФ создан резерв силовиков.

Ранее председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в эфире НСН, что в Москве, по его мнению, уже никто не видит Лукашенко главой Белоруссии в долгосрочной перспективе. Сейчас стоит задача стабилизации и предотвращения сценария революционных изменений, отметил он.

«Как только эта опасность будет снята, встает вопрос: «Что дальше?». Мое личное мнение – Лукашенко в качестве длительного руководителя республики Беларусь в Москве уже никто не видит», - сказал эксперт.



