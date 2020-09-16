Эксперт: большинство белорусов поддержат даже поглощение страны Россией

Четверть россиян выступают за объединение с Белоруссией в виде союзного государства, также они поддерживают идею включить республику в состав России, написали «Открытые медиа» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН заявил, что проведи подобный опрос в Белоруссии, он свидетельствовал бы и о желании подавляющего большинства граждан страны объединиться с Россией.

«Любые социсследования в Белоруссии запрещены, кроме тех, которые проводятся официально. А их результаты искажены. Правильнее было бы провести плебисцит на эту тему, а еще лучше – референдум. Но я убежден, что исходя даже из проведенных опросов, большинство позитивно относятся к идее союза с Россией. Если помните сторонников интеграции с ЕС на митинге в Минске зимой 2019 года, набралось 1,5 тысячи человек. И даже, если умножить цифру в 10, в 100 раз, то все равно это ничтожно мало», - отметил собеседник НСН.

Официальная позиция Москвы такова: Лукашенко – легитимный президент и Белоруссия всегда была и остается братской республикой и ближайшим союзником. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Эксперты, комментируя встречу Путина и Лукашенко 15 сентября, отказались называть ее переговорами об объединении двух стран.