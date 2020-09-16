Эксперт: большинство белорусов поддержат даже поглощение страны Россией
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ предложил провести в Белоруссии референдум по вопросу объединения двух стран.
Четверть россиян выступают за объединение с Белоруссией в виде союзного государства, также они поддерживают идею включить республику в состав России, написали «Открытые медиа» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН заявил, что проведи подобный опрос в Белоруссии, он свидетельствовал бы и о желании подавляющего большинства граждан страны объединиться с Россией.
«Любые социсследования в Белоруссии запрещены, кроме тех, которые проводятся официально. А их результаты искажены. Правильнее было бы провести плебисцит на эту тему, а еще лучше – референдум. Но я убежден, что исходя даже из проведенных опросов, большинство позитивно относятся к идее союза с Россией. Если помните сторонников интеграции с ЕС на митинге в Минске зимой 2019 года, набралось 1,5 тысячи человек. И даже, если умножить цифру в 10, в 100 раз, то все равно это ничтожно мало», - отметил собеседник НСН.
Официальная позиция Москвы такова: Лукашенко – легитимный президент и Белоруссия всегда была и остается братской республикой и ближайшим союзником. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Эксперты, комментируя встречу Путина и Лукашенко 15 сентября, отказались называть ее переговорами об объединении двух стран.
«Постепенно Лукашенко будут подводить к тому, чтобы такой референдум провести, хотя он будет всячески сопротивляться. Лукашенко привык не опираться на мнение народа, а говорить и решать от имени народа. Он и до выборов говорил, что интеграция невозможна, и сейчас, перед встречей с Путиным. Интеграция возможна и на условиях Союзного договора, и даже на условиях поглощения Россией Белоруссии, большинство белорусов воспримут это спокойно. Если это будет означать повышение уровня жизни, уровня пенсий, зарплат, большинство это точно воспримет с позитивом»,- отметил Богдан Безпалько.
Вопрос интеграции Белоруссии с Евросоюзом сейчас не обсуждается в принципе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может признать выборы в Белоруссии, которые прошли 9 августа, легитимными. По мнению Александра Лукашенко, участники протестов действуют по сценарию цветных революций, а управление ими ведётся из соседних Польши, Литвы, Чехии и Украины.
«Идея интеграции с ЕС популярна у молодой части белорусского общества, но воспринимается она как что-то далекое, чужое. А Россия воспринимается как что-то свое. Одинаковый язык, культура, многие ощущают, что мы части одного целого», - резюмировал член совета по межнациональным отношениям.
Владимир Путин в ходе беседы с белорусским коллегой Лукашенко подтвердил, что Россия привержена всем договоренностям с республикой, включая ОДКБ и Союзное государство, а Минск рассматривается Москвой как ближайший союзник.
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