В Минске МВД усиливает патрулирование из-за протестов
МВД Белоруссии усиливает патрулирование Минска из-за протестных акций. Увеличено число нарядов и военнослужащих, которые усилены спецтехникой милиции и внутренними войсками МВД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД республики Ольгу Чемоданову.
Она сообщила, что в столице Белоруссии перекроют «проспекты города».
«Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения несанкционированных акций и недопущения нарушений общественного порядка», - отметила Чемоданова.
По данным портала TYT.BY, в Минске введено оцепление площади Независимости и территория около стелы «Минск - город-герой».
Ранее ведомство проинформировало, что в субботу на акциях протеста задержали 114 человек, из них 99 - в Минске.
Напомним, накануне в Белоруссии прошел несанкционированный «Женский марш». Сообщалось о 30 задержанных.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин
«Еще одна катастрофа Лукашенко в том, что в протест влилось огромное количество женщин, молодых и среднего возраста. Женщины - это очень конформистский слой. Как их нужно было достать, чтобы они вышли на улицы?» - сказал Колташов.
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