В Минске МВД усиливает патрулирование из-за протестов

Она сообщила, что в столице Белоруссии перекроют «проспекты города».

«Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения несанкционированных акций и недопущения нарушений общественного порядка», - отметила Чемоданова.

По данным портала TYT.BY, в Минске введено оцепление площади Независимости и территория около стелы «Минск - город-герой».

Ранее ведомство проинформировало, что в субботу на акциях протеста задержали 114 человек, из них 99 - в Минске.

Напомним, накануне в Белоруссии прошел несанкционированный «Женский марш». Сообщалось о 30 задержанных.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин

«Еще одна катастрофа Лукашенко в том, что в протест влилось огромное количество женщин, молодых и среднего возраста. Женщины - это очень конформистский слой. Как их нужно было достать, чтобы они вышли на улицы?» - сказал Колташов.

