В Минске более 100 тысяч человек участвуют в марше оппозиции

Протестный марш следует по проспекту Независимости к площади Государственного флага. Там находится резиденция главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Люди в начале колонны приблизились к оцеплению, организованному около президентской резиденции из бронированных разведывательно-дозорных машин.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.

«Это происходит по всей стране. Бастуют десятки предприятий: рабочие, учителя, медики, инженеры. Пошел снежный ком. И они выдвигают политический вопрос – отставка Александра Лукашенко и новые президентские выборы без его участия. Люди прощаются с Лукашенко, это прощание с его эпохой. Проводы Александра Лукашенко на пенсию», - заключил политолог.

