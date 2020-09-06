В Белоруссии проходит многотысячная акция протеста

Многотысячная акция протеста проходит в Минске, а также в других городах Белоруссии. Об этом информирует TUT.BY.

В Минске акция наиболее массовая. Протестующие движутся в центр белорусской столицы, где люди начали собираться еще с утра. Они направляются на площадь Независимости.

В Минске спецтехникой перекроют площадь Независимости

Сообщается, что многотысячный марш протестующих идет к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее, 6 сентября, стало известно, что к площади Независимости в Минске МВД Белоруссии стянуло спецтехнику с автозаками и скорой помощью, а также водометы. Начались задержания протестующих.

Массовые протесты против фальсификации выборов в Белоруссии длятся более трех недель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияМинск
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