В Белоруссии проходит многотысячная акция протеста
Многотысячная акция протеста проходит в Минске, а также в других городах Белоруссии. Об этом информирует TUT.BY.
В Минске акция наиболее массовая. Протестующие движутся в центр белорусской столицы, где люди начали собираться еще с утра. Они направляются на площадь Независимости.
Сообщается, что многотысячный марш протестующих идет к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее, 6 сентября, стало известно, что к площади Независимости в Минске МВД Белоруссии стянуло спецтехнику с автозаками и скорой помощью, а также водометы. Начались задержания протестующих.
Массовые протесты против фальсификации выборов в Белоруссии длятся более трех недель.
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