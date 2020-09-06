В Белоруссии проходит многотысячная акция протеста

Многотысячная акция протеста проходит в Минске, а также в других городах Белоруссии. Об этом информирует TUT.BY.

В Минске акция наиболее массовая. Протестующие движутся в центр белорусской столицы, где люди начали собираться еще с утра. Они направляются на площадь Независимости.