Политолог рассказал о последствиях забастовок в Белоруссии
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.
Против попыток «раскачать трудовые коллективы» в Белоруссии и призывов к забастовкам высказался президент страны Александр Лукашенко. Он предупредил, что это может негативно сказаться на будущей работе предприятий. В качестве примера Лукашенко привел «Беларуськалий», остановка которого на несколько дней, по его словам, будет выгодна конкурентам в России и Канаде.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.
«Это происходит по всей стране. Бастуют десятки предприятий: рабочие, учителя, медики, инженеры. Пошел снежный ком. И они выдвигают политический вопрос – отставка Александра Лукашенко и новые президентские выборы без его участия. Люди прощаются с Лукашенко, это прощание с его эпохой. Проводы Александра Лукашенко на пенсию. Он достал всех. Этот человек не олицетворяет уже единство нации, раскалывает страну, провоцирует беспорядки, насилие, жестокость. Он пережил свое время, свою эпоху. То, что он делает последнее время, вызывает ярость в обществе. Этот процесс невозможно остановить ни дубинками, ни пулями. Лукашенко должен набраться мужества как политик, как человек, и объявить о своей отставке. Это народ примет с ликованием. Миллионы людей будут на улицах. Протесты тогда тут же закончатся. Полномочия перейдут к премьер-министру республики, и будут новые выборы, начнется новая эпоха», - считает Болкунец.
Он подчеркнул, что на экономику страны повлияют не забастовки предприятий, а отказ Лукашенко идти на требования протестующих. «Если он будет удерживать власть силой, это не поможет. Есть информация, что он хочет ввести чрезвычайное положение. Это не спасет ситуацию. Что касается экономики, то, конечно, предприятия несут потери из-за простоя. Тут еще имиджевый вопрос. Сейчас инвесторы будут бояться вкладывать в белорусскую экономику. Если это все будет тянуться, это скажется платежеспособности страны, на курсе белорусского рубля, будет обвал. Так что у Лукашенко выбора нет, только отставка и отъезд из страны», - заключил политолог.
Ранее Дмитрий Болкунец рассказал НСН, что белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало имеет шансы создать широкий фронт против Лукашенко.
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