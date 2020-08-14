Политолог рассказал о последствиях забастовок в Белоруссии

Против попыток «раскачать трудовые коллективы» в Белоруссии и призывов к забастовкам высказался президент страны Александр Лукашенко. Он предупредил, что это может негативно сказаться на будущей работе предприятий. В качестве примера Лукашенко привел «Беларуськалий», остановка которого на несколько дней, по его словам, будет выгодна конкурентам в России и Канаде.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.

«Это происходит по всей стране. Бастуют десятки предприятий: рабочие, учителя, медики, инженеры. Пошел снежный ком. И они выдвигают политический вопрос – отставка Александра Лукашенко и новые президентские выборы без его участия. Люди прощаются с Лукашенко, это прощание с его эпохой. Проводы Александра Лукашенко на пенсию. Он достал всех. Этот человек не олицетворяет уже единство нации, раскалывает страну, провоцирует беспорядки, насилие, жестокость. Он пережил свое время, свою эпоху. То, что он делает последнее время, вызывает ярость в обществе. Этот процесс невозможно остановить ни дубинками, ни пулями. Лукашенко должен набраться мужества как политик, как человек, и объявить о своей отставке. Это народ примет с ликованием. Миллионы людей будут на улицах. Протесты тогда тут же закончатся. Полномочия перейдут к премьер-министру республики, и будут новые выборы, начнется новая эпоха», - считает Болкунец.