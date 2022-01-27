МГУ уходит на удалёнку

Ведущий российский вуз - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова готовится перейти на удалённую работу. Как отмечается в приказе ректора с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного образования.

Согласно документу, преподаватели всех факультетов в указанный срок должны предусмотреть возможность реализации своих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.