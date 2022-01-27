МГУ уходит на удалёнку

Ведущий российский вуз - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова готовится перейти на удалённую работу. Как отмечается в приказе ректора с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного образования.

Согласно документу, преподаватели всех факультетов в указанный срок должны предусмотреть возможность реализации своих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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Как подчеркнули в пресс-службе университета, весь МГУ не переходит на дистанционное обучение, формат определят на каждом факультете отдельно.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусОбразованиеМГУ
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