В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью

Небеленая российская офисная бумага, которая заменила белую, полезна для глаз человека, считает заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека», - заявил Бочаров.

Он также заявил, что себестоимость такой бумаги сейчас снижается и целлюлозно-бумажным предприятиям страны выгодно ее выпускать.

Ранее сообщалось, что предприятие «Ростеха» разработало химикат для производства белой офисной бумаги.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеИмпортозамещениеМинпромторг
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