В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека», - заявил Бочаров.

Он также заявил, что себестоимость такой бумаги сейчас снижается и целлюлозно-бумажным предприятиям страны выгодно ее выпускать.

Ранее сообщалось, что предприятие «Ростеха» разработало химикат для производства белой офисной бумаги.

