В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью
Небеленая российская офисная бумага, которая заменила белую, полезна для глаз человека, считает заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека», - заявил Бочаров.
Он также заявил, что себестоимость такой бумаги сейчас снижается и целлюлозно-бумажным предприятиям страны выгодно ее выпускать.
Ранее сообщалось, что предприятие «Ростеха» разработало химикат для производства белой офисной бумаги.
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