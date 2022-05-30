Предприятие «Ростеха» разработало химикат для производства белой офисной бумаги
Научный центр «Прикладная химия» (ГИПХ, входит в «Ростех») разработал химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги. Об этом сообщает госкорпорация.
Отмечается, что ГИПХ «разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для этих целей». Предприятие ведет переговоры об организации производства с предприятиями Северо-Запада страны.
Ранее химикаты, использовавшиеся для производства белой бумаги, поставлялись из-за рубежа. Однако на фоне санкций возникли сложности с поставкой этих средств, заводам пришлось перестраивать производственные процессы и переходить на изготовление офисной бумаги с новыми характеристиками.
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