Производитель бумаги SvetoCopy уйдет из России

При этом в компании подчеркнули, что уход с российского рынка будет осуществляться в установленном порядке. Отмечается, что процесс продажи, а также получение одобрения от совета директоров и необходимых разрешений правительства может завершиться в скором времени.

Ранее стало известно, что компания Mondi продаст свой завод в РФ по производству бумаги.