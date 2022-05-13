Производитель бумаги SvetoCopy уйдет из России

Крупный американский производитель бумаги SvetoCopy собирается уйти из России. Об этом рассказали в компании Sylvamo Corporation.

По данным источника, компания планирует продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. Это ее главный актив в РФ.

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При этом в компании подчеркнули, что уход с российского рынка будет осуществляться в установленном порядке. Отмечается, что процесс продажи, а также получение одобрения от совета директоров и необходимых разрешений правительства может завершиться в скором времени.

Ранее стало известно, что компания Mondi продаст свой завод в РФ по производству бумаги.

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ФОТО: РИА Новости
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