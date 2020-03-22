В Минпромторге рассказали о централизованных поставках многоразовых масок в регионы
В российские регионы начались централизованные поставки многоразовых масок, которые изготавливают на отечественных швейных производствах. Первым регионом поставки стала Калужская область, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Российские швейные предприятия начали пошив многоразовых масок, уточняют РИА Новости.
«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — заявил Мантуров.
Министр уточнил, что регистрационное удостоверение на изделие «было получено на днях».
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что в связи с намерением изменить условия карантина в России, речь может идти об «адекватных» мерах правительства против распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Он также напомнил о необходимости учитывать экономические последствия вводимых ограничений.
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