Дистанционная продажа лекарств в РФ может начаться с 27 марта

Дистанционная продажа безрецептурных лекарств и медицинских изделий в России может начаться с 27 марта. Как пишет ТАСС, эта дата обозначена в правительственном плане действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса. Он был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.

17 марта стало известно, что Владимир Путин, подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, при этом потребовав не допустить торговли контрафактом.

Сидеть дома, менять маски и не обниматься

Ранее НСН писала, что правительство России на время ввело запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий. Речь идет о масках, ряде дезинфицирующих и противовирусных средств, защитных респираторах и очках, а также бахилах. Запрет не коснется граждан, которые везут эти товары для частного пользования. Кроме того, речь не идет о гуманитарной помощи. Запрет введен до 1 июня.

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ФОТО: pixabay.com
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