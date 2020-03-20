Дистанционная продажа лекарств в РФ может начаться с 27 марта

Дистанционная продажа безрецептурных лекарств и медицинских изделий в России может начаться с 27 марта. Как пишет ТАСС, эта дата обозначена в правительственном плане действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса. Он был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.

17 марта стало известно, что Владимир Путин, подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, при этом потребовав не допустить торговли контрафактом.