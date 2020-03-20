Дистанционная продажа лекарств в РФ может начаться с 27 марта
Дистанционная продажа безрецептурных лекарств и медицинских изделий в России может начаться с 27 марта. Как пишет ТАСС, эта дата обозначена в правительственном плане действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса. Он был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.
17 марта стало известно, что Владимир Путин, подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, при этом потребовав не допустить торговли контрафактом.
Ранее НСН писала, что правительство России на время ввело запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий. Речь идет о масках, ряде дезинфицирующих и противовирусных средств, защитных респираторах и очках, а также бахилах. Запрет не коснется граждан, которые везут эти товары для частного пользования. Кроме того, речь не идет о гуманитарной помощи. Запрет введен до 1 июня.
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