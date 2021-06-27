В Минобрнауки РФ отказались требовать пройти вакцинацию поступающим в вузы
У абитуриентов, поступающих в вузы, не будут требовать сертификаты о вакцинации от коронавируса, потому что большинство подают документы удаленно. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно», - отметил Фальков.
Ранее российские вузы в период сложных эпидемиологических ситуаций получили право по своему усмотрению принимать решение о заселении в общежития студентов, сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ.
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