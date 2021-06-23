Минобрнауки обсудит допуск вакцинированных студентов на очные занятия

Министерство науки и высшего образования РФ и Российский союз ректоров (РСР) обсудят возможность допуска на очные занятия студентов, сделавших прививку от коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА Новости.

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«Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с прохождением вакцинации», — рассказал министр.

Фальков уточнил, что обсуждение вопроса на площадке РСР пройдет на следующей неделе.

Накануне глава Минобрнауки на заседании коллегии по деятельности ведомства заявил, что вакцинация от COVID-19 среди российских студентов будет добровольной.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияСтудентыМинобрнауки
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