Минобрнауки обсудит допуск вакцинированных студентов на очные занятия

«Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с прохождением вакцинации», — рассказал министр.

Фальков уточнил, что обсуждение вопроса на площадке РСР пройдет на следующей неделе.

Накануне глава Минобрнауки на заседании коллегии по деятельности ведомства заявил, что вакцинация от COVID-19 среди российских студентов будет добровольной.

