Минобрнауки обсудит допуск вакцинированных студентов на очные занятия
Министерство науки и высшего образования РФ и Российский союз ректоров (РСР) обсудят возможность допуска на очные занятия студентов, сделавших прививку от коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА Новости.
«Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с прохождением вакцинации», — рассказал министр.
Фальков уточнил, что обсуждение вопроса на площадке РСР пройдет на следующей неделе.
Накануне глава Минобрнауки на заседании коллегии по деятельности ведомства заявил, что вакцинация от COVID-19 среди российских студентов будет добровольной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Минобрнауки обсудит допуск вакцинированных студентов на очные занятия
- В Банке России призвали готовиться к новому кризису
- В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди привившихся от COVID-19
- На Украине выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19
- Московский зоопарк потратит 31 млн рублей на домик для карликового бегемота Ксюши
- В МИД России прокомментировали заявление США об ответе без предупреждения на кибератаки
- Кадыров в беседе с Путиным назвал себя его «преданным пехотинцем»
- Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
- Совет Федерации одобрил закон о системе учета рекламы в интернете
- СМИ: Меркель предложила провести встречу лидеров ЕС и Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru