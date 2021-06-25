Российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых от COVID-19 студентов

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — объяснили в Минобрнауки.

Также в ведомстве отметили, что вузы несут ответственность за жизнь и здоровье студентов и работников образовательной организации в ходе освоения и реализации образовательной программы и практической подготовки.

