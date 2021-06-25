Российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых от COVID-19 студентов
Российские вузы в период сложных эпидемиологических ситуаций имеют право по своему усмотрению принимать решение о заселении в общежития студентов, сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ.
«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — объяснили в Минобрнауки.
Также в ведомстве отметили, что вузы несут ответственность за жизнь и здоровье студентов и работников образовательной организации в ходе освоения и реализации образовательной программы и практической подготовки.
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