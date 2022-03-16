В Минобороны РФ отвергли обвинения в ударе по театру в Мариуполе

В Минобороны РФ заявили в среду, что российские вооруженные силы не наносили ударов по театру в Мариуполе, где могли держать заложников украинские националисты. Как отмечается в заявлении, российская авиация днем 16 марта не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте города.

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В военном ведомстве назвали подрыв театра кровавой провокацией, и подчеркнули, что это дело рук боевиков нацбатальона «Азов» (запрещен в России).

Ранее в Минобороны России отвергли причастность российских военных к гибели мирных жителей в Чернигове, о чем утверждалось в видеокадрах, показанных украинскими СМИ.

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ФОТО: группа ДНР
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