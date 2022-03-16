В Минобороны РФ отвергли обвинения в ударе по театру в Мариуполе

В Минобороны РФ заявили в среду, что российские вооруженные силы не наносили ударов по театру в Мариуполе, где могли держать заложников украинские националисты. Как отмечается в заявлении, российская авиация днем 16 марта не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте города.