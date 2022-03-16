Минобороны: СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ

Российское Минобороны сообщает о готовящейся провокации на Украине с применением ядовитых веществ. По данным российского военного ведомства, её готовят в СБУ при поддержке западных стран с целью дискредитации российских военных.

На Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа

В Минобороны напомнили, что в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в спецоперации на Украине, нет химоружия, так как Россия в отличие от США выполнила взятые на себя обязательства по уничтожению всех запасов химического оружия.

Ранее в Минобороны РФ назвали «постановкой» видео о погибших в Чернигове.


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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ХиморужиеУкраинаВСУПровокация
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