Минобороны: СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ

В Минобороны напомнили, что в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в спецоперации на Украине, нет химоружия, так как Россия в отличие от США выполнила взятые на себя обязательства по уничтожению всех запасов химического оружия.

Ранее в Минобороны РФ назвали «постановкой» видео о погибших в Чернигове.



