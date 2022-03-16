В Минобороны РФ назвали «постановкой» видео о погибших в Чернигове

В Минобороны России отвергли причастность российских военных к гибели мирных жителей в Чернигове, о чем утверждалось в видеокадрах, показанных украинскими СМИ.

«Хочу подчеркнуть: в Чернигове российских военнослужащих не было и нет (…) Таким образом, все погибшие люди - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры - очередная постановка СБУ», - сказал на брифинге в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сегодня одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры с погибшими в Чернигове людьми, «которые якобы были "расстреляны российскими военнослужащими"»

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Фейковые НовостиУкраинаМинобороны РФ
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