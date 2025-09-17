Котяков обвинил работодателей в злоупотреблении режимом самозанятости

По его словам, в ходе профилактических проверок Роструда выяснилось, что работодатели злоупотребляют режимом самозанятости ради снижения налоговой нагрузки.

«Мы 170 профилактических визитов провели, поговорили с работодателями и увидели, что в 84% случаев мы правы... со временем этот показатель увеличился до 85%», - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые граждане, а также представители малого и среднего бизнеса (МСП), получили право на оформление кредитных каникул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

