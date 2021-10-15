В МИД заявили о возможных поставках российских вакцин в Таиланд

Россия и Таиланд прорабатывают возможность поставок российских вакцин от коронавируса в Бангкок, также в стране есть интерес к технологиям производства российских вакцин. Об этом РИА Новости заявил директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

По его словам, профильные структуры стран обсуждают вопросы сотрудничества на постоянной основе, поставки российской вакцины станут возможны после завершения процедуры регистрации местным регулятором.