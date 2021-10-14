«Ждут Таиланд». Россияне не спешат планировать новогодний отпуск

Снятие ограничений на полеты в Египет снизит стоимость туров примерно на 15%, остальные популярные осенне-зимние направления все еще остаются под вопросом, заявила исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Россия с 9 ноября возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом, сообщает правительство РФ. Также снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«Чартерные рейсы нас спасут под зиму, мы все ждали возможности отправлять туристов на отдых в Египет именно чартерными перевозками, потому что чартерные перевозки, конечно, дешевле. Я не могу сказать, что сам отдых резко подешевеет, но, что это будет дешевле, точно. Есть мнение, что на 50% все подешевеет, нет, конечно, этого не будет, я думаю – процентов на 15», - отметила Осипова.

По ее словам, в отрасли надеются, что возобновление регулярного авиасообщения с курортными странами станет первым шагом к возвращению массового туризма.