«Ждут Таиланд». Россияне не спешат планировать новогодний отпуск
Исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о перспективах открытия новых направлений для туристов.
Снятие ограничений на полеты в Египет снизит стоимость туров примерно на 15%, остальные популярные осенне-зимние направления все еще остаются под вопросом, заявила исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Россия с 9 ноября возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом, сообщает правительство РФ. Также снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
«Чартерные рейсы нас спасут под зиму, мы все ждали возможности отправлять туристов на отдых в Египет именно чартерными перевозками, потому что чартерные перевозки, конечно, дешевле. Я не могу сказать, что сам отдых резко подешевеет, но, что это будет дешевле, точно. Есть мнение, что на 50% все подешевеет, нет, конечно, этого не будет, я думаю – процентов на 15», - отметила Осипова.
По ее словам, в отрасли надеются, что возобновление регулярного авиасообщения с курортными странами станет первым шагом к возвращению массового туризма.
«Очень тоже ждали мы Тунис, но, к сожалению, немного опоздали, мы ждали его летом. Но в Тунис едут и осенью, он нам очень нужен, и нам, и туристам. Открытие авиасообщения и отправление туристов – это не совсем одно и то же, к сожалению. Мы надеемся, что это первый шаг к открытию Таиланда и Туниса как туристических направлений. Пока для туристов эти направления закрыты», - рассказала собеседник «Радиоточки НСН».
На сегодняшний день россияне планируют провести новогодние каникулы не на пляже, выбор делают в пользу горнолыжных курортов, подчеркнула Осипова.
«Конечно, пандемия наложила отпечаток свой и глубина продаж не так велика, как раньше. Если раньше новый год бронировали туристы заранее, примерно месяца за 3-4, то теперь это месяц, две недели. Но горнолыжные курорты уже продаются очень активно», - добавила она.
Ранее президент Союза турагентств Сергей Голов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на четырехдневных ноябрьских выходных россияне будут, в основном, отдыхать внутри страны. Он объяснил это двумя факторами: ситуацией со школьными каникулами и ростом заболеваемости COVID-19.
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