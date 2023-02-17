В МИД призвали просчитывать риски россиянок, планирующих рожать в Аргентине

Россиянки, намеренные рожать в Аргентине, должны заблаговременно предусмотреть все риски. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

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Так, представители российского МИД отметили, что беременные женщины, собирающиеся поехать в Аргентину, должны помнить о правовых аспектах их поездки, в частности, удостовериться, что выбранный консультант заслуживает доверия и действует согласно законодательству южноамериканского государства.

Также представители внешнеполитического ведомства напомнили, что российские граждане могут находиться в стране без визы не более 90 дней в течение 180 суток. Из-за этого на границе могут потребовать обратный билет.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина напомнила, что необходимо разобраться в том, почему молодые россиянки уезжают рожать за границу, а также не подавать такой пример.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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