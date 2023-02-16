СМИ: США запросили данные по делу о въезде в Аргентину беременных россиянок
Департамент внутренней безопасности США обратился в суд Аргентины для получения информации по делу о въезде в страну беременных россиянок, сообщает La Nacion.
Издание объясняет, что доступ к аргентинскому паспорту дает возможность получения визы в США на срок до 10 лет.
Ранее власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну.
Миграционная служба Аргентины объяснила это тем, что россиянки обозначили ложную цель визита. Об этом ранее сообщила газета La Nacion со ссылкой на заявление главы ведомства Флоренсии Кариньяно.
После этого случая в Аргентине заявили, что приостанавливают и отменяют действие вида на жительство россиян, которые получили документ после рождения ребенка и не остались жить в стране. В России же призвали перестать выплачивать материнский капитал женщинам, которые предпочли рожать за рубежом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru