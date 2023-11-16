В МГИМО сообщили, что Кобаладзе уволился по собственному желанию

Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из МГИМО МИД России по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ургант отреагировал на увольнение профессора МГИМО после своей лекции

Уточняется, что Кобаладзе не работает в МГИМО с 14 ноября. Сам Кобаладзе отказался комментировать ТАСС информацию о своем увольнении.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Кобаладзе был уволен из МГИМО якобы из-за приглашения на одну из лекций телеведущего Ивана Урганта. Тогда отмечалось, что Ургант выступил в вузе совершенно бесплатно. Сообщалось, что Кобаладзе пригласил шоумена, чтобы повеселить аудиторию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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