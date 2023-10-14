СМИ: Ургант выступил в МГИМО как шоумен по приглашению одного из профессоров

Журналист и профессор МГИМО Юрий Кобаладзе пригласил телеведущего Ивана Урганта выступить в университете как шоумен, сообщает RT со ссылкой на источник.

«Я — Россия, он — элита»: Ургант поделился впечатлениями о работе с Познером

Как сообщил источник издания, Ургант выступил в вузе совершенно бесплатно. Профессор Кобаладзе пригласил шоумена, чтобы повеселить аудиторию.

Отмечается, что о встрече Урганта со студентами деканат и ректорат университета узнали из интернета и были шокированы.

Ранее отец Ивана Урганта Андрей в программе «Легенда» на RTVI рассказал о первой работе знаменитого шоумена, напоминает «Радиоточка НСН». Изначально Иван работал посудомойщиком в клубе. Позже он стал выступать со своими юмористическими программами, которые были популярны среди друзей шоумена.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосквавузыИван Ургант

Горячие новости

Все новости

партнеры