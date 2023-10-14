СМИ: Ургант выступил в МГИМО как шоумен по приглашению одного из профессоров
Журналист и профессор МГИМО Юрий Кобаладзе пригласил телеведущего Ивана Урганта выступить в университете как шоумен, сообщает RT со ссылкой на источник.
Как сообщил источник издания, Ургант выступил в вузе совершенно бесплатно. Профессор Кобаладзе пригласил шоумена, чтобы повеселить аудиторию.
Отмечается, что о встрече Урганта со студентами деканат и ректорат университета узнали из интернета и были шокированы.
Ранее отец Ивана Урганта Андрей в программе «Легенда» на RTVI рассказал о первой работе знаменитого шоумена, напоминает «Радиоточка НСН». Изначально Иван работал посудомойщиком в клубе. Позже он стал выступать со своими юмористическими программами, которые были популярны среди друзей шоумена.
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