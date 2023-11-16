Ургант отреагировал на увольнение профессора МГИМО после своей лекции
Телеведущий Иван Ургант отреагировал на увольнение замдекана факультета международной журналистики МГИМО, профессора Юрия Кобаладзе, пригласившего шоумена провести лекцию в вузе. Об этом Ургант написал в своем Telegram-канале.
«Ах, водевиль, водевиль (театральное комедийное произведение. - НСН)…» — указал шоумен.
Ургант выступил в МГИМО в октябре. Телеведущего пригласил Кобаладзе, чтобы «повеселить аудиторию», пишет RT. Деканат и ректорат вуза якобы узнали о произошедшем из интернета. Позже Кобаладзе был уволен из МГИМО, с сайта учебного заведения пропала персональная страница профессора. Ученики экс-замдекана уверены, что Кобаладзе вынудили уйти, они планируют написать коллективное письмо с требованием восстановить преподавателя в вузе, отмечает телеканал «360».
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