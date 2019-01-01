В МЭР опровергли идею контролировать расходы россиян
В министерстве экономического развития России опровергли планы ввести контроль над расходами и доходами россиян. Как сообщает ТАСС, ведомство не ведёт разработку подобных стратегий и законопроектов.
«Вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках», — заявили в МЭР.
Напомним, ранее об идее ведомства рассказала заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина. По её словам, целью сопоставления доходов и расходов граждан станет борьба с теневой экономикой в стране. Подробностей планируемого механизма она не сообщила, отметив, что пока предложение остаётся сырым, а сама тема для России «трепетная».
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