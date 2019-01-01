В МЭР опровергли идею контролировать расходы россиян

В министерстве экономического развития России опровергли планы ввести контроль над расходами и доходами россиян. Как сообщает ТАСС, ведомство не ведёт разработку подобных стратегий и законопроектов.

«Вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках», — заявили в МЭР.