Рютте: Обсуждения с Трампом по Гренландии касались роли НАТО в Арктике

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что его договоренности с президентом США Дональдом Трампом по теме Гренландии касались исключительно вопросов укрепления позиций альянса в Арктическом регионе. Об этом он сообщил в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европейского парламента.

По словам Рютте, основным итогом контактов с американским лидером стало формирование двух направлений дальнейшей работы, ключевым из которых является коллективное усиление ответственности НАТО за оборону Арктики. Он отметил, что обсуждения сопровождались активными консультациями, включая телефонные разговоры с европейскими лидерами.

Генсек альянса подчеркнул, что одной из главных целей является недопущение расширения военного или экономического присутствия России и Китая в Арктическом регионе.

Рютте также заявил, что не уполномочен вести переговоры от имени Дании по вопросам Гренландии и не занимался этим. По его словам, соответствующие решения остаются в компетенции датских властей, тогда как он сосредоточится на координации усилий НАТО по укреплению арктической обороны, передает «Радиоточка НСН».

