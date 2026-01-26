«Не надо стесняться»: Психолог призвала обсуждать финансы в начале отношений
Если траты одного человека в паре угрожают базовым потребностям совместной жизни, будет трудно избежать скандала, рассказала НСН Наталья Панфилова.
Финансовые вопросы и возможные сторонние траты стоит обсуждать уже в начале отношений, чтобы избежать скандалов. При этом необязательно вести совместный бюджет, но в денежных вопросах важна прозрачность, заявила в беседе с НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Разногласия в денежных вопросах могут превратить семейную жизнь в кошмар, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов. По данным издания, психологи и экономисты полагают - стабильность отношений во многом зависит от того, как супруги распределяют финансы. При этом существует два основных подхода к ведению совместного хозяйства: объединение бюджетов и раздельные кошельки. Панфилова подчеркнула, что все финансовые вопросы, включая кредитную историю, стоит обсуждать еще до совместной жизни.
«Финансовые вопросы лучше обсуждать сразу. Ожидания могут быть разные. Есть какие-то идеи или ценности, о которых нужно сказать заранее, но, естественно, люди иногда стесняются. К примеру, женщины стесняются сказать: «Хотелось бы, чтобы муж зарабатывал гораздо больше и гораздо больше тратил, а я за счет своих ресурсов помогала бы маме или маленькой сестре». Мужчины тоже иногда скрывают, на что собираются тратить деньги. Когда пара уже съехалась, и об этом выясняется постфактум, конечно, могут быть серьезные скандалы, разногласия. Чем раньше этот вопрос прояснится, тем будет лучше. Люди либо договорятся, либо каждый пойдет своей дорогой. Наверное, это честнее, чем скандалить. Аналогично и с кредитными историями. Лучше предупредить об этом заранее, иначе пострадают и отношение, и репутация», - заметила она.
Собеседница НСН подчеркнула, что у пары может быть как общий, так и раздельный бюджет, главное, чтобы финансовые вопросы не порождали тайн.
«Будет важно все, что касается базовых потребностей. Деньги – просто возможности купить новую квартиру, машину, съездить отдохнуть. Понятно, что если у человека уже закрыты эти вопросы, и он просто потратил деньги на дополнительную машину для родственника, на базовых потребностях семьи или отношений это никак не отразиться. Однако в ситуации, когда люди, к примеру, ютятся в маленькой съемной квартире, при этом мужчина оплачивает обучение своему брату, это будет предметом таких споров и серьезных скандалов. Сама непрозрачность, когда женщина или мужчина вообще не понимают, сколько зарабатывает и тратит партнер, рано или поздно выстреливает. Могут быть раздельные, общие бюджеты либо общие бюджеты на какие-то общие серьезные траты - ипотека, покупка машин, развитие бизнеса. Однако чем больше тайн в финансовом вопросе, тем больше поводов поскандалить, разойтись и с неприятностью вспоминать друг о друге», - сказала Панфилова.
По ее словам, ситуация, при которой женщина в паре зарабатывает больше мужчины, далеко не всегда приводит к разладу.
«Мужчина должен с открытыми глазами посмотреть на тот факт, что его избранница зарабатывает больше. Все зависит от возраста, если это молодая пара, со временем заработок может сровняться. Если это пара второй половины жизни, то вряд ли это как-то подровняется, хотя случаи бывают разные. Важен также вопрос мужчины к самому себе: «Как я к этому отношусь. Смогу ли смириться, или мне нужно что-то делать, чтобы зарабатывать не меньше». Дальше встает вопрос, как будет распределяться этот бюджет. Могут быть какие-то неожиданные вещи, которые женщине или мужчине не понравятся», - допустила она.
Ранее клинический, семейный психолог Оксана Белоконь рассказала «Радиоточке НСН», что после первого года брака многие сталкиваются с кризисом семейной жизни, поскольку отношения переходят в стадию конфронтации, однако это закономерный процесс. По ее словам, со вторым кризисом можно столкнуться спустя 5-9 лет брака, чаще всего он возникает на фоне бытовухи.
