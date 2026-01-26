СМИ: Зеленский согласился на переговоры с РФ в ОАЭ, чтобы не разозлить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский согласился направить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, в том числе из-за нежелания разозлить президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times.

В публикации отмечается, что готовность Зеленского к контактам с российской стороной была обусловлена отчасти именно стремлением не вступать в конфликт с американским лидером. Еще одной причиной стала усталость украинского общества от продолжающихся боевых действий.

Песков: Переговоры в Абу-Даби продолжат на следующей неделе

В Кремле положительно оценили итоги состоявшихся переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прошедшие консультации получили позитивную оценку российской стороны.

В субботу в Объединенных Арабских Эмиратах завершились закрытые двухдневные переговоры по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Обсуждение было посвящено нерешенным пунктам мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков, передает «Радиоточка НСН».

