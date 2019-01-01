Пособие в 50 рублей. Озабоченность Кудрина взрывом Песков назвал «эмоциональным проявлением»

Величина пособия по уходу за ребенком должна быть повышена до прожиточного минимума по региону, - заявил глава российского правительства. Вместе с тем, получать такое повышенное пособие, по мысли премьера, будут далеко не все, а только те семьи, чей доход ниже установленного уровня. Размер пособия определен президентским указом от 1994 года и составляет сейчас 50 рублей в месяц. Называя эту сумму пособия, ни сам премьер-министр, ни его подчиненные вице-премьеры и главы министерств – никто из них не провалился со стыда сквозь прочные перекрытия Белого дома. Дмитрий Медведев, правда, признал, что такой размер пособия «вызывает у людей только недоумение и обиду». Отрадно уже и это понимание, хотя сытнее жить от него никто не станет. А, между тем, по данным Росстата, которые приводит ТАСС, около 30% российских домохозяйств с детьми в возрасте до трех лет относятся к малоимущим, имея денежный доход ниже прожиточного минимума. Среди многодетных семей все еще хуже: как заявила на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова, более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности.

Последствия такого положения дел доходчиво обрисовал глава Счетной палаты: «Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала», - сказал Алексей Кудрин в телеинтервью, выразив обеспокоенность возможностью социального взрыва из-за падения уровня жизни. Реальные доходы россиян, как известно, падают шестой год подряд и, по мнению Счетной палаты, в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан. В связи с этим Кудрин предлагает принять ряд мер по выплатам пособий, которые снизят уровень бедности на 30-40%.

«Говорить о росте бедности в России нельзя», хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло – так ответил Кудрину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Формулировки насчет каких-то "взрывов" и так далее - мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям», - заявил представитель Кремля.

А что касается идеи Кудрина о пособиях, которые снизили бы уровень бедности, то, как мы сообщали накануне, есть идея получше: чтобы платить пособия меньшему количеству нуждающихся, следует уменьшить количество этих нуждающихся, исключив так называемых «ленивых» бедных: тех, кто, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния.

И, повторим слова представителя Кремля, «говорить о росте бедности нельзя».

