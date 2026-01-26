Забастовка сотрудников вновь привела к закрытию Лувра

Парижский музей Лувр в понедельник вновь закрылся для посетителей из-за продолжающейся забастовки сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов. Об этом сообщила администрация музея.

В учреждении уточнили, что решение о закрытии принято в исключительном порядке на фоне акции протеста, начавшейся в середине декабря. С тех пор музей уже четыре раза полностью прекращал работу для публики, а в отдельные дни был открыт лишь частично.

Забастовка проходит на фоне накопившихся проблем в работе Лувра. В ноябре прошлого года музей столкнулся с серией аварий, связанных с износом внутренних конструкций и инженерных сетей. В середине месяца для посетителей была закрыта одна из галерей из-за опасного состояния перекрытий. В конце ноября из-за протечки старых труб была затоплена библиотека, в результате чего повреждения получили сотни документов.

Дополнительный резонанс вызвало ограбление, произошедшее осенью. Неизвестные проникли в музей и похитили несколько ювелирных украшений, ранее принадлежавших французским монархам. Ущерб оценен в десятки миллионов евро. Часть подозреваемых была задержана, однако большинство украденных ценностей до сих пор не найдено, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma\TASS
