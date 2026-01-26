Забастовка сотрудников вновь привела к закрытию Лувра
Парижский музей Лувр в понедельник вновь закрылся для посетителей из-за продолжающейся забастовки сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов. Об этом сообщила администрация музея.
В учреждении уточнили, что решение о закрытии принято в исключительном порядке на фоне акции протеста, начавшейся в середине декабря. С тех пор музей уже четыре раза полностью прекращал работу для публики, а в отдельные дни был открыт лишь частично.
Забастовка проходит на фоне накопившихся проблем в работе Лувра. В ноябре прошлого года музей столкнулся с серией аварий, связанных с износом внутренних конструкций и инженерных сетей. В середине месяца для посетителей была закрыта одна из галерей из-за опасного состояния перекрытий. В конце ноября из-за протечки старых труб была затоплена библиотека, в результате чего повреждения получили сотни документов.
Дополнительный резонанс вызвало ограбление, произошедшее осенью. Неизвестные проникли в музей и похитили несколько ювелирных украшений, ранее принадлежавших французским монархам. Ущерб оценен в десятки миллионов евро. Часть подозреваемых была задержана, однако большинство украденных ценностей до сих пор не найдено, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Ростехе» заявили о восстановлении работы системы бронирования Leonardo
- Вучич заявил, что его просили закрыть в Сербии российские СМИ
- Ректор ГИТИСа призвал выступивших против Богомолова подписаться
- Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны умер в Канаде
- Новый порядок оказания медпомощи беременным утвердили в России
- «Это поле битвы»: Какие фильмы проходят отбор на новогодний показ в кинотеатрах
- Словакия и Венгрия намерены обратиться в суд из-за запрета на импорт газа из РФ
- Тираж романа Маргариты Симоньян превысил 100 000 экземпляров
- Медицина и IT: В России назвали самые «токсичные» профессии
- Диетолог заявила, что из-за сладкой газировки страдает головной мозг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru