В МЭР хотят взять под контроль расходы россиян
Минэкономразвития намерено добиться введения контроля над доходами и расходами россиян. Как сообщает РИА Новости, об этой идее ведомства рассказала заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.
По её словам, целью такого нововведения станет борьба с теневой экономикой в стране.
«Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах», — посетовала Панина.
При этом она отметила, что тема контроля в этой области остаётся «трепетной». В чём конкретно будет заключаться предложение ведомства, чиновница не уточнила, признав, что идея «пока сырая».
Ранее экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в эфире НСН объяснил, почему борьба с самозанятыми и излишний контроль над малыми предприятиями невыгодны государству.
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