«Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах», — посетовала Панина.

При этом она отметила, что тема контроля в этой области остаётся «трепетной». В чём конкретно будет заключаться предложение ведомства, чиновница не уточнила, признав, что идея «пока сырая».

Ранее экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в эфире НСН объяснил, почему борьба с самозанятыми и излишний контроль над малыми предприятиями невыгодны государству.

