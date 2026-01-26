Контроль за фортификациями в Курской области вели бывшие чиновники

Контроль за строительством фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области осуществляли бывший первый заместитель губернатора региона Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов, курировавший строительный блок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание суда.

Как сообщил бывший заместитель директора фонда капитального строительства Максим Савосин, курирование строительства укреплений также осуществляли министерство строительства Курской области и управление капитального строительства. Он подтвердил, что управление капстроительства контролировало выполнение контрактов на возведение фортификаций, в том числе тех, которые были подписаны им лично.