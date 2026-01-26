Контроль за фортификациями в Курской области вели бывшие чиновники
Контроль за строительством фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области осуществляли бывший первый заместитель губернатора региона Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов, курировавший строительный блок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание суда.
Как сообщил бывший заместитель директора фонда капитального строительства Максим Савосин, курирование строительства укреплений также осуществляли министерство строительства Курской области и управление капитального строительства. Он подтвердил, что управление капстроительства контролировало выполнение контрактов на возведение фортификаций, в том числе тех, которые были подписаны им лично.
Показания были даны в рамках дела о хищениях при строительстве опорных пунктов в курском приграничье. Ранее Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о взыскании средств, похищенных при реализации контрактов на возведение оборонных сооружений в регионе.
Согласно материалам дела, надзорное ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей с бывшего главы корпорации развития Курской области, его заместителей и ряда коммерсантов. Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска, который в итоге постановил взыскать с бывших руководителей корпорации свыше 4,1 миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».
