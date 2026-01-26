«Ущемили демократию»: Почему Венгрия подаст на ЕС в суд
Венгрия будет судиться с ЕС из-за запрета импорта газа из России в надежде окончания конфликта на Украине и отмены санкций, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
Венгрия намерена подать в суд на Евросоюз после решения о запрете импорта российского газа, чтобы дождаться отмены санкций против России, однако дальнейшие шаги Будапешта будут зависеть от итогов парламентских выборов, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Евросовет утвердил запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 1 января 2027 года сжиженного природного газа, с 30 сентября 2027 – трубопроводного. По данным Reuters, решение принято в обход голосов Венгрии и Словакии, которые были против запрета, и Болгарии, которая воздержалась. Для одобрения инициативы потребовалось просто большинство голосов, а не согласие всех членов объединения. Будапешт и Братислава заявили о намерении оспорить решение в европейском суде.
«Получение газа из России в национальных интересах Венгрии, поэтому она попробует все, чтобы сохранить эту возможность. Например, постарается потянуть время: не исключено, что пока идет судебная процедура, война закончится и ситуация поменяется, потому что могут быть отменены санкции в отношении России. Если это не получится, тогда попробуют еще какие-то юридические возможности оспорить решение Евросоюза, поскольку ЕС ущемил внутреннюю демократию, снимая вето в вопросе импорта российского газа», - считает Штир.
Борьба Венгрии за российский газ во многом будет зависеть от результатов парламентских выборов, которые пройдут в стране 12 апреля 2026 года.
«Очень многое зависит от того, останется ли у власти Орбан (Виктор, премьер-министр Венгрии – прим. НСН) и его партия «Фидес» или выиграет оппозиционная партия «Тиса», представители которой хотят избавиться от российского газа и нефти. Если остается «Фидес», тогда вместе со Словакией Венгрия попробует потянуть время в суде. Не думаю, что из-за этого вопроса произойдет раскол Евросоюза, но, конечно, это тоже гвозди в его гроб. Проблема не в самом Евросоюзе, а в его руководстве», - полагает собеседник НСН.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, почему Индия не откажется от нефти из России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Забастовка сотрудников вновь привела к закрытию Лувра
- Коллапсы в аэропортах: К чему привел сбой системы бронирования авиабилетов Leonardo
- Бывших сотрудников ФСБ и СК осудили по делу о псевдопокушении
- «Аниме-движуха» и другой мир: Как слетать в Японию за 20 тысяч рублей
- «Ущемили демократию»: Почему Венгрия подаст на ЕС в суд
- Сальдо назвал фейком информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области
- По мультфильму «Приключения поросенка Фунтика» снимут игровое кино
- В Госдуме раскритиковали рейтинг военной мощи стран, в котором РФ стала второй
- Россиянам назвали две страны, летние туры в которые надо приобретать сейчас
- Россиянам назвали три главных фактора здорового долголетия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru