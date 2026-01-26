Венгрия намерена подать в суд на Евросоюз после решения о запрете импорта российского газа, чтобы дождаться отмены санкций против России, однако дальнейшие шаги Будапешта будут зависеть от итогов парламентских выборов, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Евросовет утвердил запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 1 января 2027 года сжиженного природного газа, с 30 сентября 2027 – трубопроводного. По данным Reuters, решение принято в обход голосов Венгрии и Словакии, которые были против запрета, и Болгарии, которая воздержалась. Для одобрения инициативы потребовалось просто большинство голосов, а не согласие всех членов объединения. Будапешт и Братислава заявили о намерении оспорить решение в европейском суде.

«Получение газа из России в национальных интересах Венгрии, поэтому она попробует все, чтобы сохранить эту возможность. Например, постарается потянуть время: не исключено, что пока идет судебная процедура, война закончится и ситуация поменяется, потому что могут быть отменены санкции в отношении России. Если это не получится, тогда попробуют еще какие-то юридические возможности оспорить решение Евросоюза, поскольку ЕС ущемил внутреннюю демократию, снимая вето в вопросе импорта российского газа», - считает Штир.