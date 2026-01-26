«Рост турпотока в Японию произошел, потому что упала стоимость авиабилетов. В прошлом году билет туда и обратно можно было купить за 20-30 тысяч рублей. Билеты просто «выстреливали», все сразу бежали бронировать. Это все публиковалось в телеграм-каналах. Вполне возможно, что это была спланированная акция со стороны японских компаний. Ее и сейчас продолжают «продвигать», постоянно в интернете появляются статьи на этот счет, про недвижимость, про достопримечательности страны. Ни одна другая страна такого «буста» в 2025 году не имела», - пояснил он.

Он также объяснил, что привлекает россиян в «недружественной стране».

«Япония для нас считается экзотической страной, поэтому такая стоимость билетов всех заинтересовала. А все блогеры уже туда слетали и показывали красоту. Казалось бы, страна недружественная, но при этом к ней такой высокий интерес. В Японии очень много тематических фестивалей, аниме-движуха. Это очень нравится молодежи, очень технологичная страна. Японцы живут в другом мире, посмотреть на это очень любопытно. Плюс цветение сакуры можно подгадать, но там цены сразу вырастут. У нас очень много любителей азиатской культуры в России в последнее время, народ тянется к Азии», - заключил собеседник НСН.

