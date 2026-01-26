Бывших сотрудников ФСБ и СК осудили по делу о псевдопокушении
235-й гарнизонный военный суд Москвы вынес приговор по делу Merlion, признав всех фигурантов виновными в создании и участии в преступном сообществе, а также ряде должностных и коррупционных преступлений. Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд приговорил бывшего руководителя Хорошевского следственного отдела Следственного управления по СЗАО Москвы Рустама Юсупова к 18 годам лишения свободы с лишением звания майора юстиции. Экс-начальник Следственного управления СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский получил 19 лет колонии строгого режима, следователь Андрей Жирютин — 17 лет лишения свободы. Ромодановскому и Юсупову также назначены штрафы по 109 миллионов рублей.
Бывшие сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области Александр Бибишев и Павел Крылов осуждены на 16 лет лишения свободы каждый. Адвокат Вадим Лялин приговорен к 14 годам колонии строгого режима. По словам участника процесса, после оглашения приговора он потерял сознание в зале суда.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, постановив взыскать с осужденных солидарно компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей каждому, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По мультфильму «Приключения поросенка Фунтика» снимут игровое кино
- В Госдуме раскритиковали рейтинг военной мощи стран, в котором РФ стала второй
- Россиянам назвали две страны, летние туры в которые надо приобретать сейчас
- Россиянам назвали три главных фактора здорового долголетия
- Россиянам посоветовали уже сейчас бронировать летний отдых в Анапе
- Израиль вернул из сектора Газа тело последнего заложника
- В авиаотрасли оценили шансы бывшего владельца вернуть аэропорт «Домодедово»
- Рютте: Евросоюз не способен без США обеспечить боевые действия на Украине
- В «Ростехе» заявили о восстановлении работы системы бронирования Leonardo
- Вучич заявил, что его просили закрыть в Сербии российские СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru