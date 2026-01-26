Бывших сотрудников ФСБ и СК осудили по делу о псевдопокушении

235-й гарнизонный военный суд Москвы вынес приговор по делу Merlion, признав всех фигурантов виновными в создании и участии в преступном сообществе, а также ряде должностных и коррупционных преступлений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд приговорил бывшего руководителя Хорошевского следственного отдела Следственного управления по СЗАО Москвы Рустама Юсупова к 18 годам лишения свободы с лишением звания майора юстиции. Экс-начальник Следственного управления СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский получил 19 лет колонии строгого режима, следователь Андрей Жирютин — 17 лет лишения свободы. Ромодановскому и Юсупову также назначены штрафы по 109 миллионов рублей.