Бывших сотрудников ФСБ и СК осудили по делу о псевдопокушении

235-й гарнизонный военный суд Москвы вынес приговор по делу Merlion, признав всех фигурантов виновными в создании и участии в преступном сообществе, а также ряде должностных и коррупционных преступлений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд приговорил бывшего руководителя Хорошевского следственного отдела Следственного управления по СЗАО Москвы Рустама Юсупова к 18 годам лишения свободы с лишением звания майора юстиции. Экс-начальник Следственного управления СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский получил 19 лет колонии строгого режима, следователь Андрей Жирютин — 17 лет лишения свободы. Ромодановскому и Юсупову также назначены штрафы по 109 миллионов рублей.

Бывшие сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области Александр Бибишев и Павел Крылов осуждены на 16 лет лишения свободы каждый. Адвокат Вадим Лялин приговорен к 14 годам колонии строгого режима. По словам участника процесса, после оглашения приговора он потерял сознание в зале суда.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, постановив взыскать с осужденных солидарно компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей каждому, передает «Радиоточка НСН».

