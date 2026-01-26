В Минтрансе ранее сообщили, что российские авиакомпании, по возможности, переходят на ручную регистрацию пассажиров из-за сбоя системы бронирования Leonardo. «Аэрофлот» сообщил, что предпринимает меры для минимизации последствий сбоя в системе бронирования Leonardo. Спустя несколько часов работоспособность Leonardo восстановили. В РСТ отметили, что массовых отмен рейсов не наблюдается.

«На данный момент сложно оценить, каким образом сбой в системе бронирования повлиял на путешественников и обычных пассажиров в аэропортах. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что часть рейсов была задержана. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, задерживается более 40 рейсов. При этом средняя продолжительность задержек относительно невелика — от 20 минут до 1,5 часа. В условиях глобального технического сбоя это можно считать достаточно приемлемым результатом. Часть возникших опозданий авиакомпании, вероятно, смогут компенсировать в ходе выполнения полетов. Массовых отмен рейсов, судя по информации табло, на данный момент не наблюдается», — сказал собеседник НСН.

Туроператоры несут колоссальные издержки, компенсируя расходы из-за массовых задержек рейсов, речь о десятках миллиардов, поэтому возможность использовать Фонд персональной ответственности хоть как-то поможет покрыть их расходы. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

