Нидерланды уведомили РФ о введении ограничений для дипломатов в ЕС

МИД Нидерландов на прошлой неделе официально уведомил посольство России в Гааге о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Речь идет о мерах, предусмотренных 19-м санкционным пакетом ЕС, согласно которым российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах Евросоюза, обязаны заранее уведомлять власти государства Шенгенской зоны, границу которого они планируют пересечь, включая транзитный проезд. Ограничения вступили в силу с 25 января.

СМИ: ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами

В посольстве РФ уточнили, что соответствующее уведомление поступило от министерства иностранных дел королевства в официальном порядке.

Российская дипмиссия расценила введение новых правил как очередной элемент политики давления со стороны европейских властей и пример избирательного применения правовых норм, передает «Радиоточка НСН».

