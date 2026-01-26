Нидерланды уведомили РФ о введении ограничений для дипломатов в ЕС

МИД Нидерландов на прошлой неделе официально уведомил посольство России в Гааге о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Речь идет о мерах, предусмотренных 19-м санкционным пакетом ЕС, согласно которым российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах Евросоюза, обязаны заранее уведомлять власти государства Шенгенской зоны, границу которого они планируют пересечь, включая транзитный проезд. Ограничения вступили в силу с 25 января.