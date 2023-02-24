В МЧС рассказали о сроках разминирования Донбасса
Ликвидация оставшихся на территории Донбасса боеприпасов займет не один год, сообщил в эфире телеканала «Оплот ТВ» замглавы отряда пиротехнических работ МЧС Донецкой республики Дмитрий Пятковский.
Он отметил, что тыловые города республики практически разминированы. Обезопасить остальную территорию ДНР от мин займет долгие годы, заявил Пятковский.
По всей республике разбросаны тысячи противопехотных мин-»лепестков», которые украинские войска применяют против мирного населения, сказал замглавы отряда.
По его словам, процесс разминирования ДНР может заняться от 20 до 30 лет.
ВСУ прячут вооружения и боевую технику в промышленной зоне Артемовска (Бахмут), рассказал подполковник Луганской республики в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что на одном из крупных предприятий украинские силы возводят фортификационные сооружения, передает НСН.
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