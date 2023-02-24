В МЧС рассказали о сроках разминирования Донбасса

Ликвидация оставшихся на территории Донбасса боеприпасов займет не один год, сообщил в эфире телеканала «Оплот ТВ» замглавы отряда пиротехнических работ МЧС Донецкой республики Дмитрий Пятковский.

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Он отметил, что тыловые города республики практически разминированы. Обезопасить остальную территорию ДНР от мин займет долгие годы, заявил Пятковский.

По всей республике разбросаны тысячи противопехотных мин-»лепестков», которые украинские войска применяют против мирного населения, сказал замглавы отряда.

По его словам, процесс разминирования ДНР может заняться от 20 до 30 лет.

ВСУ прячут вооружения и боевую технику в промышленной зоне Артемовска (Бахмут), рассказал подполковник Луганской республики в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что на одном из крупных предприятий украинские силы возводят фортификационные сооружения, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РоссияДНРДонбасс
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