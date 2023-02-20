«Не любой ценой»: Россия прорывает оборону ВСУ, Зеленский готов отдать Артемовск
Президент Украины заявил, что защищать город любой ценой не будут, воевать будут, «пока это разумно». Российские войска закрепились в регионе, вагнеровцы прорвали оборону ВСУ в Берховке.
Российские силы продолжают штурмовать Артемовск (Бахмут), взятие которого эксперты называют стратегически важным. Накануне президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, ВСУ не будут защищать город «любой ценой и до последнего солдата». До этого он сообщал о том, что никто не планирует сдавать город, несмотря на тяжелую ситуацию.
Свое заявление по поводу Артемовска он объяснил тем, что город не является особенном большим, как и многие другие в Донбассе.
«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно»,- отметил он в беседе с газетой Corriere della Sera.
Также он заявил, что сопротивление продолжается, готовится контрнаступление.
Специалисты отмечают, что Артемовск все-таки нельзя считать просто одним из небольших городов ДНР. При взятии города российские силы смогут выйти к Славянску и Краматорску, что даст существенное преимущество в регионе. Также стоит отметить, что Артемовск расположен в 8 километрах от Соледара, который уже контролируется Россией. Взятие Артемовска позволит ВС РФ не только закрепить свои позиции в регионе, но и даст выход к трассе к Северску, Краматорску и Константиновке.
При этом, по признаниям основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, взять город в ближайшее время не получится, несмотря на весь ажиотаж по этому поводу в информационном поле. По его словам, успеха на этом направлении не стоит ждать раньше марта-апреля.
«Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Работает мясорубка!», - говорил он.
При этом 20 февраля стало известно, что вагнеровцы прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что удалось занять северную часть Берховки, что позволяет российским силам зайти в тыл противника и отрезать его отход в Артемовск.
На данный момент также известно, что российская армия занимает выгодные высоты после освобождения Парасковиевки. Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер» с 17 февраля.
«Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!» - сообщил Пригожин в тот день.
Днем ранее также стало известно, что происходит активная эвакуация жителей пригородов Артемовска, подконтрольных ВС РФ. Об этом сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов. «Их везут к нам», - добавил он.
17 февраля вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук также призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
Украинские военные допускают отступление из Артемовска. Об этом 15 февраля сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что «тактические отступления» возможны в самых разных ситуациях, в частности, для сохранения личного состава, а также для улучшения тактического положения и выравнивания линии обороны. При этом Чреватый подчеркнул, что такое решение на сегодняшний день не принималось. О тяжелой ситуации в регионе Владимир Зеленский сообщал еще 6 февраля.
16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные контролируют все высоты в окрестностях Артемовска.
«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется». По его словам, это существенно сковывает возможности ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов.
Украина находится в ситуации гораздо более опасной, чем считают партнеры на Западе. Об этом говорят трезвые и взвешенные выводы о ситуации в зоне специальной военной операции, написал в статье для 19FortyFive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 18 февраля.
Подполковник Дэвис утверждает, что положение дел с Украиной гораздо более сложнее, чем представляется США.
«Украина сталкивается с незавидными трудностями, нам нужно ясно понимать перспективы войск Зеленского в 2023 году», — сказал он.
По его мнению, Артемовск повторит судьбу ,Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Соледара.
По данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
При этом Минобороны РФ предупреждает, что Киев готовит провокации на одном из радиационно-опасных объектов, чтобы обвинить Москву в ударах накануне 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.
По данным ведомства, такую схему Киев может осуществить с помощью радиоактивных веществ, которые будут нелегально завезены из Европы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные начали масштабное наступление с нескольких направлений. Он не уточнил, о каких именно направлениях речь, однако накануне говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара.
Российская армия готовится к наступлению в рамках СВО, постепенно перехватывая инициативу в свои руки, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН. По его словам, сначала необходимо нанести «главный удар», а затем планировать атаки по нескольким направлениям.
«Одновременно, конечно, это все решать нельзя, надо где-то сосредоточиться, нанести главный удар. Нужно четко разобраться в противнике, соотношении сил, сосредоточить силы так, чтобы можно было вести наступление, а не медленное выдавливание противника», - говорил он.
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