«Не любой ценой»: Россия прорывает оборону ВСУ, Зеленский готов отдать Артемовск

Российские силы продолжают штурмовать Артемовск (Бахмут), взятие которого эксперты называют стратегически важным. Накануне президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, ВСУ не будут защищать город «любой ценой и до последнего солдата». До этого он сообщал о том, что никто не планирует сдавать город, несмотря на тяжелую ситуацию.

Свое заявление по поводу Артемовска он объяснил тем, что город не является особенном большим, как и многие другие в Донбассе.

«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно»,- отметил он в беседе с газетой Corriere della Sera.

Также он заявил, что сопротивление продолжается, готовится контрнаступление.

Специалисты отмечают, что Артемовск все-таки нельзя считать просто одним из небольших городов ДНР. При взятии города российские силы смогут выйти к Славянску и Краматорску, что даст существенное преимущество в регионе. Также стоит отметить, что Артемовск расположен в 8 километрах от Соледара, который уже контролируется Россией. Взятие Артемовска позволит ВС РФ не только закрепить свои позиции в регионе, но и даст выход к трассе к Северску, Краматорску и Константиновке.