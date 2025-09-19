Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном количестве воздержавшихся, сообщает RT со ссылкой на заявление постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

По его словам, воздержались 46 стран. «Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — сказал он. Среди воздержавшихся — Венгрия и США.

За резолюцию проголосовало 62 страны.

Ранее стало известно, что Киев скрыл от МАГАТЭ сбой в работе Южно-Украинской АЭС с риском катастрофы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

