СМИ: 46 стран воздержались от антироссийской резолюции по Украине

Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном количестве воздержавшихся, сообщает RT со ссылкой на заявление постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

По его словам, воздержались 46 стран. «Здравый смысл прокладывает путь вперёд», — сказал он. Среди воздержавшихся — Венгрия и США.

За резолюцию проголосовало 62 страны.

Ранее стало известно, что Киев скрыл от МАГАТЭ сбой в работе Южно-Украинской АЭС с риском катастрофы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

