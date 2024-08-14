«Где есть какао»: В отрасли назвали молочные продукты, которые подорожают к осени
Сильнее всего подорожают молочные продукты, содержащие какао и молочный жир, а на товары из натурального молока цена будет самой низкой, заявил НСН Константин Синецкий.
Молочная отрасль делает все, чтобы сдержать цены на продукцию, подорожание несущественное, так как никто не хочет «спугнуть» нарастающий потребительский тренд. Об этом НСН заявил генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.
О намерении поднять цены на молочную продукцию в последние недели заявили сразу несколько крупных заводов. Причина — в сдерживании цен на фоне перепроизводства прошлого года и рост мировых цен на молочные жиры, которые продолжают закупать российские компании. Влияют также рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Так, компания «Эйч энд Эн Трейд» с 1 сентября обещала подорожание части продукции на 5,3 %, а «Вимм-Билль-Данн» - на 7,2 %. Синецкий отметил, что на фоне инфляции подорожание молочной продукции некритичное.
«В первую очередь, подорожание происходит из-за инфляции. Дорожают все составляющие молочной продукции, в том числе сырье, растет себестоимость. Опережающими темпами дорожает все, что содержит какао. То есть сырки в глазури, и прочая подобная продукция. Если объективно относиться к тому, что происходит, то молочная продукция даже отстает. Посмотрите, какими темпами идет инфляция, и насколько подорожала молочная продукция. Несправедливо обвинять отрасль в том, что она делает какие-то шаги, которые ухудшают положение. Наоборот, цена сдерживается до последнего, и сохраняется потребительский спрос. Думаю, подорожание не будет большим, потому что сейчас все стремятся сохранить тренд нарастающего потребительского спроса молочной продукции. Сейчас никто не хочет, чтобы он изменился. Помимо какао, сильнее всего подорожает продукция, которая содержит молочный жир, мы уже видим, как выросла цена на него и она продолжит расти. Цена продуктов, которые содержат и то, и то, будет самая высокая. Меньше всего подорожает то, что делается из натурального молока», - пояснил он.
Ранее стало известно, что количество молочной продукции с признаками фальсификации за последние два года сократилось в 150 раз - с 30% до 0,2%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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