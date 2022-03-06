В Мариуполе готовятся эвакуировать население по гуманитарному коридору
В Мариуполе в 12:00 (13:00 по мск – прим. НСН) начнется эвакуация мирного населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Мариупольский горсовет.
«По информации координационного центра, под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины», — цитирует сообщение RT.
Эвакуировать жителей будут из трех локаций. Беженцам предоставят автобусы. Также жители смогут воспользоваться личными автомобилями, чтобы выехать из города по гуманитарному коридору. Гуманитарную колонну будет сопровождать Красный крест, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР контролирует жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя. Наступательная операция на город продолжается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+79 863 / сут.
Умерли
356 тыс.+744 / сут.
Выздоровели
14,6 млн+149 тыс. / сут.
- В Мариуполе готовятся эвакуировать население по гуманитарному коридору
- СМИ: Ургант вернется в вечернее шоу?
- Россиян призвали не опасаться дефицита
- В России госпитализировали 8242 человека с коронавирусом за сутки
- СМИ: Украина может обладать плутонием для ядерного оружия от США
- ДНР и ЛНР берут под контроль населенные пункты на Украине
- Минобороны: На Украине уничтожено более 2200 военных объектов
- Сбербанк намерен выпустить карту «Мир» с системой UnionPay
- Саудовская Аравия сняла большинство ограничений по коронавирусу
- В Белгороде поврежден дом после инцидента в небе над городом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru