В Мариуполе готовятся эвакуировать население по гуманитарному коридору

«По информации координационного центра, под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины», — цитирует сообщение RT.

Эвакуировать жителей будут из трех локаций. Беженцам предоставят автобусы. Также жители смогут воспользоваться личными автомобилями, чтобы выехать из города по гуманитарному коридору. Гуманитарную колонну будет сопровождать Красный крест, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР контролирует жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя. Наступательная операция на город продолжается.

