ДНР и ЛНР берут под контроль населенные пункты на Украине
По данным Минобороны РФ, подразделения вооруженных сил Луганской Народной Республики (ЛНР) к утру 6 марта взяли под контроль населенные пункты Рубцы, Липовое, Среднее, Карповка, Новолобовка, Зеленая Долина, Макеевка, Закаблуховка. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на ежедневном брифинге ведомства.
Силами группировки войск Донецкой Народной Республики (ДНР) взяты под контроль населенные пункты Равнополь, Передовое и Карьерное. Народная милиция ДНР контролирует жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя. Наступательная операция на город продолжается, пишет Газета.ru.
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Старомлыновка, Приютное, Завитне-Бажанне, Октябрьское и Новомайское.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации ВС РФ удалось уничтожить свыше 2200 украинских военных объектов.
По мнению экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова, закончить спецоперацию на Украине в течение дня-двух невозможно даже с большими потерями, у России нет нужного количества военных, уже сейчас необходима мобилизация. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Наличных сил и средств, которые имеются в распоряжении командования объединенной группировки, для одновременного штурма Киева, Харькова и других городов, нет. Операцию в течение дня-двух закончить просто невозможно, даже с очень большими потерями. Для того, чтобы закончить операцию на Украине, взяв все основные города, потребуется еще, по всей видимости, много недель. Без частичной мобилизации, без значительного в разы увеличения наших сил, операцию на Украине закончить будет невозможно», - сказал Стрелков.
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