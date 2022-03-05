Минобороны: Националисты не выпускают мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

Отмечается, что гуманитарные колонны не формировались, а «режим тишины» активно использовался для перегруппировки войск Украины и национальных батальонов на оборонительных позициях.

Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что самое главное в операции на Украине – это минимальные потери.

