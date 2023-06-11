В Мариинке во время спектакля зрительница распылила перцовый баллончик

Это произошло во время спектакля «Лебединое озеро» из-за ссоры с другими зрителями. Выступление было прервано, в театре объявили технический перерыв.

Три человека обратились к медикам, госпитализация никому не потребовалась. После проветривания помещения показ спектакля продолжился.

В театре выясняют, как женщина смогла пронести баллончик в здание.

Ранее хулиган распылил газовый баллончик в вагоне метро Москвы после замечания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

