В Мариинке во время спектакля зрительница распылила перцовый баллончик
Посетительница Мариинки в Санкт-Петербурге распылила в зале перцовый баллончик, сообщает РИА Новости.
Это произошло во время спектакля «Лебединое озеро» из-за ссоры с другими зрителями. Выступление было прервано, в театре объявили технический перерыв.
Три человека обратились к медикам, госпитализация никому не потребовалась. После проветривания помещения показ спектакля продолжился.
В театре выясняют, как женщина смогла пронести баллончик в здание.
Ранее хулиган распылил газовый баллончик в вагоне метро Москвы после замечания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Мариинке во время спектакля зрительница распылила перцовый баллончик
- В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов
- Власти Канады передадут Украине ракеты класса «воздух - воздух»
- Зрителей эвакуировали с балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре Петербурга
- Комик Руслан Белый сообщил о переезде в Испанию
- Цирковые трибуны со зрителями обрушились во время представления в Ленинградской области
- Подтопившая Новую Каховку вода практически ушла из города
- Мужчина погиб из-за обстрела Донецка
- Четверых детей нашли живыми в джунглях Амазонки спустя 40 дней после крушения самолета
- СМИ: Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменили из-за антивоенной позиции солиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru